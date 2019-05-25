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Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katıldı. Törene sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim katıldı.

25.05.2019 23:00 - Son Güncelleme: 25.05.2019 23:36
Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar ve sporcularla buluştuğu iftar programında yaptığı konuşmada, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor.

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır. Ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar" dedi.

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

İşte Başkan Erdoğan'ın sanat ve spor camiasından isimlerle bir araya geldiği iftardan kareler...

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

İBRAHİM TATLISES - SİBEL CAN - BURAK YILMAZ - YUSUF GÜNEY

Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

SİBEL CAN

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