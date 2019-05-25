Başkan Erdoğan sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programına katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sanatçılar ve sporcularla buluştuğu iftar programında yaptığı konuşmada, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor. Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşuyor.