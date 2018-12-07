FETÖ'nün İstanbul Havalimanı için verdiği talimat deşifre oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük vizyon projelerinden biri olan, İstanbul Havalimanı projesine gölge düşürmek için terör örgütlerinin işbirliği oluşturduğu anlaşıldı.

7 Aralık 2018 Cuma, 10:16:16 Güncelleme: 10:17:33
FETÖnün, İstanbul Havalimanı ile ilgili verdiği talimat deşifre oldu

Sahte kimliklerle işçilerin koğuşuna sızarak işçileri provoke etme gayretindeki DHKP-C, TKP/ML terör örgütü üyelerinin kaos planının sosyal medyadaki ihanet fişeğinin de Pensilvanya'dan ateşlendiği ortaya çıktı.

FETÖnün, İstanbul Havalimanı ile ilgili verdiği talimat deşifre oldu

Soruşturma yürüten güvenlik birimleri FETÖ'nün, İstanbul Havalimanı ile ilgili trol çetesine ve militanlarına verdiği talimatları deşifre etti.

FETÖnün, İstanbul Havalimanı ile ilgili verdiği talimat deşifre oldu

İstanbul Havalimanı şantiyesinde provokasyon faaliyetleri sürerken FETÖ elebaşısının kontrolündeki Pensilvanya ekibi de trol çetesine oluşturulan kaos planı için çalışmaları talimatını verdi.

FETÖnün, İstanbul Havalimanı ile ilgili verdiği talimat deşifre oldu

Akabinde de #HaksızlığaBaretÇıkar etiketi ile eylemlere kamuoyu desteği oluşturmak için algı operasyonu başlatıldı. Örgüt üyelerine ise karalama kampanyasına tweet'ler atılarak, hashtag'lere katılım sağlayarak destek vermeleri talimatı verildi.

FETÖnün, İstanbul Havalimanı ile ilgili verdiği talimat deşifre oldu

Ayrıca Pensilvanya'da kararlaştırılan hashtag saatinde tweet'lerin atılması ve ünlü kişilerinde eklenerek etkileşim sağlanması istendi. Bu etiketle atılan tweet'lerin yüzde 60'ının Türkiye dışından olması da FETÖ operasyonunu gözler önüne serdi.

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