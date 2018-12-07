Ayrıca Pensilvanya'da kararlaştırılan hashtag saatinde tweet'lerin atılması ve ünlü kişilerinde eklenerek etkileşim sağlanması istendi. Bu etiketle atılan tweet'lerin yüzde 60'ının Türkiye dışından olması da FETÖ operasyonunu gözler önüne serdi.