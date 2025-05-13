Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplum sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili harekete geçti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak?
Uzmanlar, bu sistemle kilo problemi yaşayan vatandaşların profesyonel destekle birlikte ideal kilolarına ulaşabileceği görüşünde.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Halk Sağlığı Uzmanı Sevgi Engür, süreçle alakalı olarak şunları söyledi:
Bu kişiler vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde biz sağlık çalışanları tarafından kurulan ekiplerce tespit edilecek. Vatandaşlarımıza boy ve kilo ölçümü yapacağız. Beden kitle endeksi dediğimiz bir indeks var onun hesaplaması yapılacak. 25'in üzerinde şişman olarak kabul edilen vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler yapılacak.
Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.
Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.
Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.