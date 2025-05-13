Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplum sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili harekete geçti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak? Sağlık Bakanlığı'ndan fazla kilolulara yakın markaj!

Uzmanlar, bu sistemle kilo problemi yaşayan vatandaşların profesyonel destekle birlikte ideal kilolarına ulaşabileceği görüşünde.

Konu hakkında görüşlerini belirten vatandaşlar, söz konusu hizmetten yararlanacaklarını ifade etti.