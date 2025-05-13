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Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum toplum sağlığını tehdit edecek noktaya geldi. Sağlık Bakanlığı da fazla kilo konusunda seferberlik ilan etti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak?

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 13:10
Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de toplum sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Sağlık Bakanlığı, konu ile ilgili harekete geçti. Artık fazla kilolu kişiler, tek tek tespit edilecek ve sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilecek. Peki, bu tespit nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı'ndan fazla kilolulara yakın markaj!

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Uzmanlar, bu sistemle kilo problemi yaşayan vatandaşların profesyonel destekle birlikte ideal kilolarına ulaşabileceği görüşünde.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Konu hakkında görüşlerini belirten vatandaşlar, söz konusu hizmetten yararlanacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Halk Sağlığı Uzmanı Sevgi Engür, süreçle alakalı olarak şunları söyledi:

Bu kişiler vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerde biz sağlık çalışanları tarafından kurulan ekiplerce tespit edilecek. Vatandaşlarımıza boy ve kilo ölçümü yapacağız. Beden kitle endeksi dediğimiz bir indeks var onun hesaplaması yapılacak. 25'in üzerinde şişman olarak kabul edilen vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Fazla kilolular tek tek tespit edilecek

Engür, tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Aile Sağlığı Merkezlerinden randevu oluşturabilirler. Diyetisyene yönlendirilen vatandaşlarımız için fiziksel hareket danışmanlığı birimi var. Burada kendilerine belirli programlar verilecektir" dedi.