PKK’lıların eylem planı telefon mesajlarında deşifre oldu! Eylem için UZİ ve Glock tavsiye etmiş

KIRSALDAN GELEN PKK/YPG ÜYELERİ DE VAR

'Terör örgütü üyeliğinden' aranan ve PKK'nın gençlik kanadı DGH üyelerinin İstanbul'daki bombalı, molotoflu ve sivil itaatsizlik eylemlerinin emrini verdiği ileri sürülen şarkıcı Ç.Ş. ve D.K. ile B.Y., sosyal paylaşım sitelerinde bölücü örgüt faaliyetlerinde bulunduğu saptanan M.A., dağ kadrosundan kente gelen teröristleri yönetip yönlendirdiği iddia edilen, eylem talimatlarını veren M.E.A. ve N.C., örgüte tehditle haraç toplayan T.K. ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında bulundukları ileri sürülen Hamade Mohamad Khair ile Seyfeddin Dalo'nun yanı sıra kırsaldan Türkiye'ye eylem için geldiği belirlenen S.D. gözaltına alındı.

