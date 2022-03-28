PKK'lıların eylem planı telefon mesajlarında deşifre oldu! Eylem için UZİ ve Glock tavsiye etmiş
İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen son operasyona ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Örgüt üyeleri arasındaki S.D.'nin, İstanbul'da 23 Aralık 2018'de yakalanan PKK üyesi H.G.'ye eylem için silah fotoğraflarını gönderen kişi olduğu ortaya çıktı. H.G.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda yer alan ve kırsaldaki PKK'lı S.D. ile yaptığı iddia edilen mesaj trafiğine ulaşıldı.
ÇEŞİTLİ SORUŞTURMALARDAN ARANIYORLARDI
Söz konusu soruşturmalar çerçevesinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, haklarında PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde İstanbul'da faaliyet gösteren kişiler ile örgütün çatı yapılanması KCK/TM İdeolojik Alan Merkezi içerisinde yer alan örgüt üyeleri, yine haklarında geçmiş soruşturmalarda örgütün Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair bilgi ve belgeler bulunan teröristlerin yanı sıra aynı örgüt adına tehditle para toplayan kişilerin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalanmıştı.
KIRSALDAN GELEN PKK/YPG ÜYELERİ DE VAR
'Terör örgütü üyeliğinden' aranan ve PKK'nın gençlik kanadı DGH üyelerinin İstanbul'daki bombalı, molotoflu ve sivil itaatsizlik eylemlerinin emrini verdiği ileri sürülen şarkıcı Ç.Ş. ve D.K. ile B.Y., sosyal paylaşım sitelerinde bölücü örgüt faaliyetlerinde bulunduğu saptanan M.A., dağ kadrosundan kente gelen teröristleri yönetip yönlendirdiği iddia edilen, eylem talimatlarını veren M.E.A. ve N.C., örgüte tehditle haraç toplayan T.K. ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında bulundukları ileri sürülen Hamade Mohamad Khair ile Seyfeddin Dalo'nun yanı sıra kırsaldan Türkiye'ye eylem için geldiği belirlenen S.D. gözaltına alındı.
DEŞİFRE OLAN YAZIŞMALARDA EYLEM İÇİN UZİ VE GLOCK TAVSİYE ETMİŞ
İstanbul'un 10 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen baskınlara ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına da giren ayrıntılara göre yakalanan örgüt üyeleri arasındaki S.D.'nin, İstanbul'da 23 Aralık 2018'de yakalanan PKK üyesi H.G.'ye eylem için silah fotoğraflarını gönderen kişi olduğu ortaya çıktı.
H.G.'nin üzerinden çıkan cep telefonunda yer alan ve kırsaldaki PKK'lı S.D. ile yaptığı iddia edilen mesaj trafiğine ulaşıldı.
Bilişim uzmanları tarafından kullanıcı şifresi kırılan ve örgütsel kodları deşifre edilen cep telefonundaki incelemeyle, ihtimal bir eylemin önüne geçildiği ortaya çıktı.