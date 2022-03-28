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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

Kar yağışlarının ardından bir anda gelen güneşli hava nedeniyle vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

28.03.2022 09:28 - Son Güncelleme: 28.03.2022 09:28
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Az bulutlu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!

EGE

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C

Az bulutlu

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