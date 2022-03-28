HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Saatte 70 kilometre!
Kar yağışlarının ardından bir anda gelen güneşli hava nedeniyle vatandaş "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, doğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesiminin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu