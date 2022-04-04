RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Güncel İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

PKK'nın kravatlı üyeleri HDP'den tehlikeli bir provokasyon geldi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

04.04.2022 15:15 - Son Güncelleme: 04.04.2022 15:19
İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi.

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İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğduğu Halfeti ilçesinin kırsal Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Birecik otoyolu girişinde durduruldu.

İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

Güvenlik güçleri gruptan, Valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek dağılmalarını istedi.

İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!

Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu grup, gitmekte ısrar edince gerginlik yaşandı.

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