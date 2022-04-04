İşte İYİ Parti ve CHP’nin ortağı HDP! PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğduğu mahalleye girmeye çalıştılar!
PKK'nın kravatlı üyeleri HDP'den tehlikeli bir provokasyon geldi. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
04.04.2022 15:15 - Son Güncelleme: 04.04.2022 15:19
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi.
Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğduğu Halfeti ilçesinin kırsal Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Birecik otoyolu girişinde durduruldu.