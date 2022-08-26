HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?
İstanbul dün sel felaketi yaşayınca milyonlarca kişi "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında olduğu 17 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Çanakkale, Edirne, Denizli`nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir`in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı