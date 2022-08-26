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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul dün sel felaketi yaşayınca milyonlarca kişi "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. İstanbul'un da aralarında olduğu 17 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

26.08.2022 07:49 - Son Güncelleme: 26.08.2022 07:49
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Çanakkale, Edirne, Denizli`nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir`in batısında kuvvetli yağış etkili olacak.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

Beklenen gök gürültülü sağanağın, Çanakkale çevreleri ile Edirne`nin güney ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 17 ile sarı uyarı! Şemsiyesiz çıkmayın fena geliyor! İstanbul’da hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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