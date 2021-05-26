SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünyada Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 Bayraktar insansız hava aracı faaliyet gösteriyor! İşte dünyada Bayraktar SİHA kullanan ülkeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri şu şekilde: "Dün, ülkemizi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Sayın DUDA ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin tarihin derinliklerine kadar inen ilişkilerinin bulunduğu Polonya ile yakın dönemde de önemli işbirliklerimiz olmuştur. Özellikle savunma sanayinde, bu işbirliğinin oldukça verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz.