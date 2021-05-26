SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Dünyada Türkiye ile birlikte 4 farklı ülkede 180 Bayraktar insansız hava aracı faaliyet gösteriyor! İşte dünyada Bayraktar SİHA kullanan ülkeler
Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda Polonya'ya yapılan Bayraktar insansız hava araçları ihracatına da değindi. Başlan Erdoğan konuşmasının o bölümünde "Bu anlaşma, Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir. Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede, 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, sözlerinin ardından Türk savunma sanayisinin başarısını gösteren bir video da izletti. Bu gelişme sonrasında "Dünyada hangi ülkeler Türk İHA/SİHA'larını kullanıyor?" sorusunun cevabı ise haberimizde... İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'in Türk savunma sanayisiyle ilgili sözleri ve dünyada Türk İHA/SİHA'larını kullanan ülkeler...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri şu şekilde: "Dün, ülkemizi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Sayın DUDA ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin tarihin derinliklerine kadar inen ilişkilerinin bulunduğu Polonya ile yakın dönemde de önemli işbirliklerimiz olmuştur. Özellikle savunma sanayinde, bu işbirliğinin oldukça verimli sonuçlarının ortaya çıktığını görüyoruz.
Sovyetler Birliğinin işgalinin ardından ülkelerini terk etmek zorunda kalan Polonyalı mühendislerin ortak uçak üretimi için yaptıkları başvuru, dönemin Milli Savunma Bakanlığının olumsuz görüşü üzerine reddedilmiştir. Buna rağmen, ülkemizde kurulan Türk Hava Kurumu uçak fabrikası ile İstanbul Teknik Üniversitesi uçak mühendisliği bölümü, Polonyalı dostlarımızın katkılarıyla hayata geçmiştir.
"POLONYALI DOSTLARIMIZIN GAYRETLERİYLE GELDİĞİMİZ AŞAMANIN ÖNÜ KESİLMİŞTİR"
Kendi uçaklarımızı yapma yolunda, Polonyalı dostlarımızın da gayretleriyle geldiğimiz aşamanın önü ise, 1949 yılında, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından, 'Amerika'dan bedavaya alınacak uçaklar' bahanesiyle tamamen kesilmiştir.