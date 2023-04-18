Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar, Kızılelma'nın iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bayraktar, test sırasında Kızılelma'nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.