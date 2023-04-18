Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile KIZILELMA'nın 5'inci uçuş testini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar, test sırasında KIZILELMA'nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.
18.04.2023 22:09 - Son Güncelleme: 18.04.2023 22:12
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 5'inci sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile KIZILELMA'nın 5'inci uçuş testini gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bayraktar, Kızılelma'nın iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bayraktar, test sırasında Kızılelma'nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.
İNİŞ TAKIMLARI KAPALI MANEVRA TESTLERİ
Gökyüzündeki testleri devam eden Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı.