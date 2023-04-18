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Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile KIZILELMA'nın 5'inci uçuş testini gerçekleştirdiğini açıkladı. Bayraktar, test sırasında KIZILELMA'nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.

18.04.2023 22:09 - Son Güncelleme: 18.04.2023 22:12
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın 5'inci sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

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Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile KIZILELMA'nın 5'inci uçuş testini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar, Kızılelma'nın iniş takımları kapalı ve açık bir şekilde test manevralarını başarı ile gerçekleştirdiğini söyledi. Bayraktar, test sırasında Kızılelma'nın piste yakın geçişler yaptığını ve testlerde başarılı olduğunu belirtti.

Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

İNİŞ TAKIMLARI KAPALI MANEVRA TESTLERİ
Gökyüzündeki testleri devam eden Bayraktar KIZILELMA, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşama daha tamamlandı.

Milli gurur Bayraktar KIZILELMA iniş takımları kapalı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 18 Nisan'da Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde daha yüksek hızlarda ilk kez iniş takımları kapalı olarak gerçekleştirdiği sistem tanımlama ve manevra testlerini başarıyla tamamladı.

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