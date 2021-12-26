Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’ye doku nakli operasyonu başladı! Antalya’da kritik saatler

BAŞKAN ERDOĞAN ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar.