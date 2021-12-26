Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'ye doku nakli operasyonu başladı! Antalya'da kritik saatler
SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde 2 adet pitbullun saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin Antalya'da sevk edildiği hastanede doku nakli ameliyatı başladı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin girdiği ameliyat Asiye'nin sağlığı için büyük önem arz ediyor.
Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.
Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı.
Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
DOKU NAKLİNE BAŞLANDI
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün youn bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku nakline başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ASİYE'NİN BABASIYLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Ben devamlı Ömer Bey'le irtibat halinde olacağım. Rabbim şifalar versin inşallah. Gerek vali bey, gerekse de belediye başkanımız Fatma Hanım gereğini yapar.