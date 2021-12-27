Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulunarak köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.