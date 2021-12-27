Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava! SOHAYKO'dan skandal açıklama
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın "Beyaz Türkler köpeklerinize sakip çıkın" şeklinde tepki gösterdiği olayda minik Asiye tedaviye alınırken bir skandal gelişme yaşandı. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu. Açıklamaları ise pes dedirtti.
27.12.2021 09:20
- Son Güncelleme: 27.12.2021 09:20
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.
Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulunarak köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.