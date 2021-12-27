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Haberler Güncel Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava! SOHAYKO'dan skandal açıklama

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin ailesine dava! SOHAYKO'dan skandal açıklama

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın "Beyaz Türkler köpeklerinize sakip çıkın" şeklinde tepki gösterdiği olayda minik Asiye tedaviye alınırken bir skandal gelişme yaşandı. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), saldırıya uğrayan kızın ailesi hakkında şikayetçi olacağını duyurdu. Açıklamaları ise pes dedirtti.

27.12.2021 09:20 - Son Güncelleme: 27.12.2021 09:20
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü oturdukları sitenin bahçesinde oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye Ateş olayı sonrasında Türkiye'de yer yerinden oynamıştı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Asiye'nin çığlıklarını duyanlar yarıma koşarken güçlükle kurtarılan minik kıza ilk müdahale Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı ve hemen ardından da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’nin ailesine dava! SOHAYKO’dan skandal açıklama

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO), sosyal medyadan tepki çeken bir paylaşımda bulunarak köpeklerin saldırısına uğrayan aile hakkında şikayetçi olacaklarını ifade etti. Gerekçe olarak da binlerce köpeğin barınaklara toplatılmasına neden olmaları gösterildi.

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