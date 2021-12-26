Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından biri! Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'i tamamlandı
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi olarak gösterilen toplam 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı'nın tabya yerleştirme işlemi devam ediyor. Trabzon'daki çalışmalarda istimlak edilen binaların yıkımı sürerken, Kanuni Bulvarı'nın yüzde 65'e yakın fiziksel bölümü bitirilirken, ikmal ihalesi kapsamında ise işin yaklaşık yüzde 55'i tamamlandı.
26.12.2021 12:03
- Son Güncelleme: 26.12.2021 12:03
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda yapımı süren viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor. Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor.
Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yapımı nedeniyle toplam 795 binanın büyük bir kısmı yıkılırken, şu ana kadar çalışmaların yüzde 54'lük kısmının tamamlandığı kaydedildi.