HAVA DURUMU | Meteoroloji il il sayarak uyardı! Kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl?
Aralık ayına soğuk hava dalgası ile giren Türkiye, geçtiğimiz hafta kar yağışına teslim olmuştu. Meteoroloji'den gelen yeni hava durumu tahminine göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Çok bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu