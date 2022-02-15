Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkati çekiyor. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir "AK Parti döneminde yapımına başlanan projede 1400 metre uzunluğunda tünelin imalatı tamamlanmıştı. Diğer çalışmalar da hızla devam ederken CHP'li yönetim tarafından durduruldu. Tüneller, hafriyatla kapatıldı. CHP döneminde bir adım bile ilerleme sağlanmadı" şeklinde konuştu.
15.02.2022 16:52
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:53
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor.