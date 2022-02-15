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Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB'nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor. Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkati çekiyor. İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir "AK Parti döneminde yapımına başlanan projede 1400 metre uzunluğunda tünelin imalatı tamamlanmıştı. Diğer çalışmalar da hızla devam ederken CHP'li yönetim tarafından durduruldu. Tüneller, hafriyatla kapatıldı. CHP döneminde bir adım bile ilerleme sağlanmadı" şeklinde konuştu.

15.02.2022 16:52 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:53
Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB’nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bölgedeki trafiğin rahatlatılması amacıyla 2018 yılında yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin şantiye alanının atıl halde bırakılması tepkilere neden oluyor.

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Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB’nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan, yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda olması planlanan ve bölgede 1,5 saat süren trafiği 10 dakikaya düşürmesi hedeflenen Dolmabahçe-Levazım Tüneli'ndeki çalışmalar ilerlemiyor.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB’nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

Herhangi bir inşaat çalışmasının görülmediği şantiye alanında beton mikserinin hurdaya ayrılması ve iş malzemelerinin çürümeye terk edilmesi dikkati çekiyor.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB’nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

Şantiyede sadece iki kişi, inşaat malzemelerinin çalınmaması için bekçilik ediyor.

Havadan çekilen görüntülerde de inşaat alanında herhangi bir çalışma olmadığı görülüyor.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İBB’nin durdurduğu Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edildi!

İnşaat alanının çevrelendiği panolara yapıştırılan ve yırtılmaya başlayan afişlerde ise "Dolmabahçe ile Levazım arasına 7,8 kilometre uzunluğunda 4 şeritli tünel inşa ediyoruz", "Tünel sayesinde 1,5 saat süren yolu 10 dakikaya düşürüyoruz" ifadeleri yer alıyor.

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