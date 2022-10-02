Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki GSB Yurtları'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere ve çocuklarının yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine 'Yuvanıza hoş geldiniz' diyerek baklava ikram etti.
02.10.2022 11:12 - Son Güncelleme: 02.10.2022 11:18
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da bulunan GSB Yurtları'nı ziyaret ederek, öğrencilere ve çocuklarını yurtlara yerleştirmek için memleketlerinden gelen ailelere baklava ikramında bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.
ÖĞRENCİ VE AİLELERİN BAKAN KASAPOĞLU ŞAŞKINLIĞI
GSB Öğrenci Yurduna yerleşmek için aileleriyle Bursa'ya gelen öğrenciler, karşılarında Bakan Kasapoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.