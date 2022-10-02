Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Bakan Kasapoğlu, yaptığı ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti. Bakan Kasapoğlu, baklava ikramında bulunurken bir yandan da öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.