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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki GSB Yurtları'na sürpriz bir ziyarette bulundu. Bakan Kasapoğlu, öğrencilere ve çocuklarının yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine 'Yuvanıza hoş geldiniz' diyerek baklava ikram etti.

02.10.2022 11:12 - Son Güncelleme: 02.10.2022 11:18
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da bulunan GSB Yurtları'nı ziyaret ederek, öğrencilere ve çocuklarını yurtlara yerleştirmek için memleketlerinden gelen ailelere baklava ikramında bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere kentte bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'daki Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

ÖĞRENCİ VE AİLELERİN BAKAN KASAPOĞLU ŞAŞKINLIĞI
GSB Öğrenci Yurduna yerleşmek için aileleriyle Bursa'ya gelen öğrenciler, karşılarında Bakan Kasapoğlu'nu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Bakan Kasapoğlu, yurt bahçesinde bir araya geldiği üniversite öğrencilerine ve ailelerine 'Yuvanıza hoş geldiniz, eğitim – öğretim dönemi hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’ndan sürpriz ziyaret! Öğrenciler ve ailelerine baklava hediye etti

Bakan Kasapoğlu, yaptığı ziyaret sırasında öğrencilere ve onların yurtlara yerleşmesi için memleketlerinden gelen ailelerine elinde taşıdığı tepsiden baklava ikram etti. Bakan Kasapoğlu, baklava ikramında bulunurken bir yandan da öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

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