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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 2 aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Terör örgütünden kaçtıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı. İşte o anlar...

02.07.2022 15:01 - Son Güncelleme: 02.07.2022 15:31
Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 2 aile daha, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu.

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Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer anne Sevgil, baba İhsan Akdemir ile anne Fahime Tutmuş, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Diyarbakır, Bitlis İl Jandarma Komutanlıkları ve İstihbarat Komutanlığı ile Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan çocuklarıyla buluştu.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Terör örgütünden kaçtıktan sonra güvenlik güçlerine teslim olan Merve Akdemir ile Abdurrahim Tutmuş, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Anneler, yıllar sonra kavuştukları çocuklarına sarıldı, gözyaşı döktü.

6 yıl sonra evlatlarına kavuşan Akdemir çifti, çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah razı olsun. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şükür bugünü de bize gösterdiler." dediler.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan iki aile daha evladına kavuştu

Oğluyla 7 yıl sonra kucaklaşan anne Tutmuş da Kürtçe, "Çok şükür, Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

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