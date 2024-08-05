Paris Olimpiyatları’nda eli cebinde bir Türk! Yusuf Dikeç o pozun sırrını anlattı

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2024 Paris Olimpiyatları'nda eli cebinde atış pozuyla tüm dünyada gündem olan ve atıcılık dalında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, başarısının perde arkasını anlattı.

Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'a konuşan Dikeç, şu ifadeleri kullandı:

"Japonya'dan 'Ülkemizde çok meşhur oldun' mesajları aldım. Birinci olan Sırp arkadaşım da 'Birinci biz olduk ama en çok sen konuşuldun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, karıştırılmış gibi' dedi. Bu kadar ilgi göreceğimi beklemiyordum"

Olimpiyatlar'da Türkiye ilk defa atıcılık branşında gümüş madalya kazandı. Neler söylemek istersiniz?

Evet, cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye atıcılık branşında böyle bir başarı kazandı. Gümüş madalya aldığım için çok mutluyum. 24 yıldır atıcılık sporuyla uğraşıyorum. Çok büyük emek, disiplin ve çalışmanın sonucu bu başarıyı kazandım.