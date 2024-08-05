Paris Olimpiyatları’nda eli cebinde bir Türk! Yusuf Dikeç o pozun sırrını anlattı

2024 Paris Olimpiyatları'nda eli cebinde atış pozuyla tüm dünyada gündem olan ve atıcılık dalında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, başarısının perde arkasını anlattı.
Sabah Gazetesi'nden Tuğba Kalçık'a konuşan Dikeç, şu ifadeleri kullandı:
"Japonya'dan 'Ülkemizde çok meşhur oldun' mesajları aldım. Birinci olan Sırp arkadaşım da 'Birinci biz olduk ama en çok sen konuşuldun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız, karıştırılmış gibi' dedi. Bu kadar ilgi göreceğimi beklemiyordum"
Olimpiyatlar'da Türkiye ilk defa atıcılık branşında gümüş madalya kazandı. Neler söylemek istersiniz?
Evet, cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye atıcılık branşında böyle bir başarı kazandı. Gümüş madalya aldığım için çok mutluyum. 24 yıldır atıcılık sporuyla uğraşıyorum. Çok büyük emek, disiplin ve çalışmanın sonucu bu başarıyı kazandım.
SÜKSE DEĞİL DENGE
Atış yaparkenki pozunuz dünya basınında geniş yer buldu. Bu kadar konuşulacağını bekliyor muydunuz?
Açıkçası bu pozu sükse olsun diye yapmadım. 24 yıldır bu sporu yapıyorum. 5 Dünya, 4 Avrupa şampiyonam var. O yarışmalarda da aynı pozisyonda aynı şekilde atış yaptım. Vücudumu daha stabil ve dengede tutabilmek için elim cebimde atış yapıyorum. Atış pozumun bu kadar konuşulacağını da hiç beklemiyordum. Ben de açıkçası çok şaşırdım. Yurt dışındaki arkadaşlarım da atış pozumun çok konuşulduğunu söyledi. İnanın beklemediğim bir şeydi. Japonya'dan "Ülkemizde çok meşhur oldun" diye mesajlar geliyor. Sırbistan'da da aynı şekilde çok konuşuluyormuşum. Birinci olan Sırp arkadaşım bana mesaj attı, "Birinciliği biz aldık ama en çok sen konuşuluyorsun. Altın madalyayı biz mi aldık, siz mi aldınız karıştırılmış gibi" dedi.
2028'DEN UMUTLUYUM
2024 Paris Olimpiyatları'na katılırken bu başarıyı kazanacağınızı düşünüyor muydunuz?
Kesinlikle. Daha önce 4 defa daha Olimpiyatlar'a katılmıştım. Dereceye girememiştim ama bu defa altın madalya alacağıma inanıyordum. 24 yılığın emeği var. Haftanın 6 günü, günde 4 saat çalıştım. Çok emek verdim. 2023'te Dünya 2'ncisi olduk.