Kaçak villanın yeni fotoğrafları çıktı! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun hukuk tanımazlığı! Bilirkişi heyetinden ikinci keşif

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Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.