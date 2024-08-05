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Kaçak villanın yeni fotoğrafları çıktı! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun hukuk tanımazlığı! Bilirkişi heyetinden ikinci keşif

CHP'nin fonladığı HALK TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki kaçak villası için bilirkişi heyeti ikinci kez keşfe gitti. Mahiroğlu'nun "imar kirliliğine neden olma" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada villanın hukuku hiçe sayarak dış kapı ve pencere işleri, tesisat alt yapısı, iç sıvaları, dış cephe kaplamalarının tamamlandığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024, 12:27 Güncelleme 05 Ağustos 2024, 12:27
Kaçak villanın yeni fotoğrafları çıktı! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun hukuk tanımazlığı! Bilirkişi heyetinden ikinci keşif 1

Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu, villasına vurulan mühürleri iki kez kırarak kaçak inşaatını sürdürmeye devam etmişti.

Kaçak inşaatla ilgili Mahiroğlu'na "imar kirliliğine neden olma" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaçak villanın yeni fotoğrafları çıktı! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun hukuk tanımazlığı! Bilirkişi heyetinden ikinci keşif 2

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya gitmeyen ve hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine yurt dışına çıkmaya hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınan ve serbest bırakılan Mahiroğlu'nun yargılandığı davada mahkeme, oluşturduğu 3 kişilik bilirkişi heyetiyle kaçak villa inşaatında keşif yapmış ve rapor hazırlamıştı.

Kaçak villanın yeni fotoğrafları çıktı! İşte Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun hukuk tanımazlığı! Bilirkişi heyetinden ikinci keşif 3

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN İKİNCİ KEŞİF

Davanın geçtiğimiz duruşmalarında, Mahiroğlu'nun avukatı gerekli düzenlemeleri yaparak villayı imara uygun hale getirdiklerini iddia ederek ek bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

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