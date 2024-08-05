Tüm dünya onu konuşuyor: Milli sporcumuz Yusuf Dikeç sordu Elon Musk yanıtladı! Sosyal medya çalkalandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebindeki pozuyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in ne lensi, ne maskesi vardı. Tek teçhizatı tabancasıydı. Tetiğe basıp gümüş madalyayı kaptı ve dünyada adeta fenomen oldu. Dikeç bu kez Elon Musk'ı hedef aldı. Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" sorusunu yöneltti. Elon Musk ise çok geçmeden yanıt verdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya getiren Yusuf Dikeç, tarzıyla büyük ilgi çekti. Atıcılık müsabakalarında genelde sporcuların kullandığı lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Yusuf Dikeç, atış sırasındaki duruşuyla Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olarak kayıtlara geçti.
Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in gündem olan pozuna X platformunun sahibi Elon Musk dahi sessiz kalamamıştı. Musk kendi hesabından "Nice" (güzel) paylaşımı yapmıştı.
Yusuf Dikeç Elon Musk'a yanıt vererek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.