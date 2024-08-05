Tüm dünya onu konuşuyor: Milli sporcumuz Yusuf Dikeç sordu Elon Musk yanıtladı! Sosyal medya çalkalandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda eli cebindeki pozuyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in ne lensi, ne maskesi vardı. Tek teçhizatı tabancasıydı. Tetiğe basıp gümüş madalyayı kaptı ve dünyada adeta fenomen oldu. Dikeç bu kez Elon Musk'ı hedef aldı. Musk'ı İstanbul'a davet eden Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi?" sorusunu yöneltti. Elon Musk ise çok geçmeden yanıt verdi.