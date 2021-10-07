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Haberler Güncel Paris İklim Anlaşması TBMM'den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

Paris İklim Anlaşması TBMM'den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamalarda 353 oy ile Paris Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğunu Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Anlaşmaya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Paris İklim Anlaşması'nın kabul edilmesinin ardından BM, Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Peki Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması maddeleri nelerdir? Paris İklim Anlaşması kimler imzaladı? Anlaşmanın amacı ne?

07.10.2021 09:12 - Son Güncelleme: 07.10.2021 09:34
Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı kabul etti mi? Paris Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM'den geçti. Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Genel Kurul'da kabul edildi. Ardından da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Peki Paris İklim anlaşması nedir kısaca? Paris İklim anlaşması maddeleri nelerdir? Paris İklim anlaşmasını kimler imzaladı? Anlaşmanın amacı nedir?

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Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR KISACA, MADDELER HALİNDE?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında, iklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanı hakkında 2015 yılında imzalanan, 2016 yılında yürürlüğe giren Paris Anlaşması'na Mart 2021 itibarıyla, BMİDÇS'nin 191 üyesi taraf olmuştur.

Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye ise anlaşmayı onaylamamıştı. Bu altı ülke içinde en büyük emisyon kaynağı ilk 20 içinde yer alan İran ve Türkiye'dir. Amerika Birleşik Devletleri 2020'de anlaşmadan çekildi, ancak 2021'de yeniden katıldı.

Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

PEKİ ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR?

Anlaşmaya göre, küresel sıcaklık artışı yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulacak, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülecek.

İnsan faaliyetleriyle ortayan çıkan sera gazları azaltılacak.

Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

Dünya genelinde karbon salınımı 2030'a kadar yüzde 50 azaltılacak, 2050'ye kadar sıfıra indirilecek.

Fosil yakıt kullanımı azaltılarak, yenilenebilir enerjiye yönlendirilecek.

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