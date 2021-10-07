Paris İklim Anlaşması TBMM’den geçti! Paris İklim Anlaşması nedir kısaca? Paris İklim Anlaşması’nın maddeleri nelerdir? Hangi ülkeler imzaladı?

Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye ise anlaşmayı onaylamamıştı. Bu altı ülke içinde en büyük emisyon kaynağı ilk 20 içinde yer alan İran ve Türkiye'dir. Amerika Birleşik Devletleri 2020'de anlaşmadan çekildi, ancak 2021'de yeniden katıldı.

Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşmasına taraf olmak için hazırlanan kanun teklifi tüm partilerin oyları ile TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.