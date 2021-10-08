Flaş gelişme yaşandı! Ve sonunda netleşti! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, çay fiyatları...
Ayçiçek yağı, süt, yumurta, çay fiyatlarıyla alakalı son dakika gelişmesi. Yüzde 20 indirim. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde çoğu ürünün fiyatları belli oldu. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde fiyatlar başka marketlerdeki ürün fiyatlarından yüzde 20 daha ucuz olacak. Vatandaşlar hükümetin müdahalesinden memnun olurken bin market müjdesinin sonrasında çoğu tüketici Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin nerelerde olduğuyla ve açılacağıyla alakalı birbirini bilgilendirmeye başladı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu.
Peş peşe açıklama yapıldı. Fiyatlar yüzde 20 oranında düşüyor. 5 zincir marketteki fiyatlardan cepleri yanan vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile Tarım Kredi Kooperatifinden alış veriş yapıyor. Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı denetimler sıkılaşırken Tarım Kredi Kooperatifi'ne talepler artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ekonomik bilgilere dair bir sunum yaptı. Türkiye'nin besin enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada besin enflasyonu ise 35 sınırına dayandığını bildiren Canikli, Türkiye'nin bu bandın 5-6 puan altında olduğunu ifade etti.
YÜZDE 20'YE VARAN UCUZLUK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide pandemi etkilerinin azaldığına dikkat çekerek, ekonominin iyi durumda olduğunu söyledi. Değerlendirme yapan Erdoğan'ın ikinci çeyrekte Türkiye'nin İngiltere'nin önüne geçtiğini, alınan tedbirlerle enflasyondaki düşüşün devam edeceğini ifade ettiği belirtildi. Gıda enflasyonu ile ilgili Tarım Kooperatiflerin sayısının bine çıkarılacağını ifade eden Erdoğan'ın, fiyatların zincir marketlerden yüzde 20 daha ucuz olduğunu söylediği kaydedildi.
TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLER AÇILDIKÇA FİYATLAR DENGELENECEK
Erdoğan, tarım kooperatif şubelerinin sayısı artıkça fiyatlarda bir dengelenme yaşayacağına dikkat çekti. Erdoğan'ın Ticaret Bakanlığı'nın zincir marketlerle ilgili başladığı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini ifade ettiği de öğrenildi.
İlk şubesi 2017'de açılan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri Türkiye genelinde 46 il, 195 ilçede hizmet veriyor. 2020 sonunda 162 olan mağaza sayısı, eylül itibarıyla 483'e ulaştı. Yıl sonuna kadar 1000'e yakın mağaza açarak zincir marketlerin fiyatlarından daha uyguna fiyatla ürünlerin tezgahlarda yerini alacağı kaydedildi.
Tarım Kredi Kooperatifi mağazalarının fiyatları incelendi. Herhangi bir süpermarkette raflarda olması gereken her ürünü burada bulmak mümkün. Fiyatlar diğer marketlere oranla çok daha ucuz. Dışarıda 32.95 TL'den liradan satılan 30'luk yumurta bu marketlerde 23.80 liradan satışa sunuluyor.