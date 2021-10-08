Flaş gelişme yaşandı! Ve sonunda netleşti! Ayçiçek yağı, süt, yumurta, çay fiyatları...

Peş peşe açıklama yapıldı. Fiyatlar yüzde 20 oranında düşüyor. 5 zincir marketteki fiyatlardan cepleri yanan vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile Tarım Kredi Kooperatifinden alış veriş yapıyor. Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlara karşı denetimler sıkılaşırken Tarım Kredi Kooperatifi'ne talepler artıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ekonomik bilgilere dair bir sunum yaptı. Türkiye'nin besin enflasyonunda yüzde 28-29 bandında, dünyada besin enflasyonu ise 35 sınırına dayandığını bildiren Canikli, Türkiye'nin bu bandın 5-6 puan altında olduğunu ifade etti.