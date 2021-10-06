Vav TV İzle
Haberler Güncel Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Peki, kim, nereye atandı? İşte yeni kararnamenin tüm detayları...

06.10.2021 20:19 - Son Güncelleme: 06.10.2021 20:34
Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.

Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;

Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:29.386Z","Height":486,"Width":864,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540778637.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540778637.jpg","Id":13,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"

Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.

","CreatedDate":"2021-10-06T17:33:23.007Z","Height":720,"Width":1280,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633541612107.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633541612107.jpg","Id":15,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"

Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.

İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;

","CreatedDate":"2021-10-06T17:33:22.693Z","Height":486,"Width":864,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633541608894.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633541608894.jpg","Id":14,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:21.243Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540763177.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540763177.jpg","Id":1,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:21.93Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540770850.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540770850.jpg","Id":2,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:22.603Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540764969.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540764969.jpg","Id":3,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:23.291Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540771314.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540771314.jpg","Id":4,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:23.947Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540764714.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540764714.jpg","Id":5,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:24.62Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540767991.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540767991.jpg","Id":6,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:25.276Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540770253.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540770253.jpg","Id":7,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:25.948Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540773741.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540773741.jpg","Id":8,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:26.729Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540766967.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540766967.jpg","Id":9,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:27.386Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540773484.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540773484.jpg","Id":10,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:28.076Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540768026.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540768026.jpg","Id":11,"Source":"","Link":""},{"Title":"Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti","Description":"","CreatedDate":"2021-10-06T17:19:28.701Z","Height":1032,"Width":730,"IsActive":true,"Path":"https://itkv.tmgrup.com.tr/album/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540768965.jpg","OriginalPath":null,"PhysicalPath":"//external.local/dfs_i.tmgrup.com.tr$/i.tmgrup.com.tr/original-images/tkv/2021/10/06/son-dakika-hskdan-yeni-kararname-359-hakim-ve-savcinin-gorev-yeri-degisti-1633540768965.jpg","Id":12,"Source":"","Link":""}], AlbumTitle: "Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti", ExtrasShowInlineTitle: "false" };
SON DAKİKA