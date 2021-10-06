Haberler Güncel Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti Son dakika: HSK'dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan gelen yeni kararname ile 359 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Peki, kim, nereye atandı? İşte yeni kararnamenin tüm detayları... 06.10.2021 20:19 - Son Güncelleme: 06.10.2021 20:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





Hakimler ve Savcılar Kurulu, internet sitesinde yeni bir kararname yayımladı. GALERİ DEVAM EDİYOR Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi. Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.



İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;

Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.

Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.



İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;