Son dakika: HSK’dan yeni kararname: 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.
Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;
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Yapılan yazılı açıklama ile Adli ve İdari Yargı Kararnamelerinin açıklandığı belirtildi.
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Buna göre, 334 adli ve 25 idari yargıda olmak üzere 359 hakim ve savcının görev yeri değişti.
İşte görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim listesi;
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