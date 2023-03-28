Paranın kokusunu 63725273 km öteden alan 5 burç! Köpek balığı gibiler nerde para onlar orada! Başak, Boğa, Yay...

TERAZİ BURCU

2023 para burcuna göre yeni yıl Terazi burcuna bilgelik, sakinlik, ilerleme ve tutarlılık getirecek. Teraziler bu yıl çok yaratıcı ve stratejik fikirlere sahip olacak. Şubat ayının sonuna kadar yatırım yapmak için iyi bir zaman dilimindeler.