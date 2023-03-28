Paranın kokusunu 63725273 km öteden alan 5 burç! Köpek balığı gibiler nerde para onlar orada! Başak, Boğa, Yay...
Para avcısı burçlar belli oldu. ''Paranın kokusunu 63725273 km öteden alıyorlar'' yorumu yapıldı. 2023 yılının en zengin olma potansiyeli olan burçları açıklandı. Onlar sanki ağzında gümüş kaşıkla doğmuşlar. Bu burçlar 2023 yılını para açısından oldukça şanslı geçirecekler. İşte Zenginlik ve refah içerisinde bir yıl geçirecek 5 burç...
28.03.2023 21:02 - Son Güncelleme: 28.03.2023 21:02