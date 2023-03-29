56 ile alarm verildi! Kar yağışı başladı! 29,30,31 Mart 2023 KAR TATİLİ OLAN OKULLAR! İstanbul, Ankara, İzmir, Afyon, Kütahya, Bursa, Isparta...
Okullar tatil mi sorusu ülke genelinde yaşanan soğuk hava şartları sebebiyle merak ediliyor. 29 Mart Çarşamba günü bazı illerde başlayan kar yağışı sebebiyle öğretmenler ve veliler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son uyarıda Türkiye genelinde sıcaklıkların 8-15 derece arasında düşeceğine işaret etti. Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki, hangi illerde kar yağacak? İşte 29,30,31 Mart kar tatili olan iller listesi....
Ankara, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yaşanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Ülke geneli bugün şiddetli yağışların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 56 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınlarken birçok ilde kar yağışı bekleniyor. İşte 29,30,31 Mart 2023 kar tatili olan iller ve güncel hava durumu raporu...
29 MART ÇARŞAMBA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara Valiliği tarafından 29 Mart Çarşamba günü Ankara'nın güney ilçeleri ve yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı.
Başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle okulların tatili olup olmayacağı ise veliler ve öğrenciler tarafından merak edildi. Şu an için valilik tarafından herhangi bir tatil kar tatili açıklaması yapılmadı. Valilik tarafından yapılan açıklamalara anında takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI!
İstanbul'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağdı. Kartal Aydos Ormanı'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü. İstanbul'da 2 gündür aralıksız yağan yağmur, bu sabah havaların soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.
29 MART 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER VAR MI?
Türkiye'nin birçok bölgesinde 29 Mart Çarşamba günü kar yağışı etkili oluyor. Kar yağan illerde de öğrenciler de tatil beklentisi oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak kar yağışı yaşanan illerin valiliklerinden açıklama bekleniyor. Valilikler tarafından gelen açıklamalara haberimizden anında erişebilirsiniz.