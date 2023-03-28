Güneydoğu halkı huzur istiyor: Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz
Seçime kısa bir süre kala yıllardır terör olayları nedeniyle acıların yaşandığı Güneydoğu'da, devletin gerçekleştirdiği son dönemlerdeki başarılı operasyonlarla şehirler terörden temizlenirken, sınır ötesi harekâtlarla birlikte terör örgütü artık eylem yapamaz duruma geldi. Güneydoğu halkı iseson 5 yıldır yakalanan huzur ve güven ortamının sürmesini istiyor. Konuya ilişkin konuşan bölge halkından 37 yaşındaki Mehmet Özsoy, "Yaşanan depremler ülkemizi olumsuz etkiledi. Zor günler geçiriyoruz, bunun farkındayız. Koalisyonla yönetilmiş olsaydık, bölgede ne bu huzur sağlanırdı ne de yaşanan bu krizlerle baş edebilinirdi. Ekonomi inşallah düzelir, önemli bir noktada bölgemizde artık terör olayları da yaşanmıyor. Uzun bir süreden beri huzur içerisinde yaşıyoruz. Koalisyonlardan çok çektik, istikrarımızın bozulmasını istemiyorum" dedi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terör olayları ve faile meçhul cinayetlerin yaşandığı 90'lı yılların ardından 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte kaldırılan OHAL ile birlikte özgürlüklerin yeni bir kapı aralanırken, bölge halkının rahat bir nefes alması amacıyla peş peşe yasaklarda kaldırılmaya başlandı.
BÖLGEDE BİR HUZUR İKLİMİ HÂKİM KILINDI
Bölgede zaman içerisinde yapılan yatırımların da etkisiyle normalleşmeye yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasından dolayı da yakalanan bu fırsat sayesinde kısa sürede OHAL'in izleri de silinirken, faile meçhul cinayetlerin de önüne geçildi. Devlet bir yandan terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonları sürdürürken, bölgede bir huzur iklimi hâkim kılındı.
BÖLGE HALKI SON 5 YILDIR YAKALADIĞI HUZUR VE GÜVEN İKLİMİNİN BOZULMASINI İSTEMİYOR
Sabah'ın haberine göre, bölgenin kalkınması için de yollar, hastaneler, yeni hava limanları, okullar, TOKİ tarafından yapılan konutlar, köprüler, tüneller inşa ederek bölgede yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne serdi. Türkiye 14 Mayıs'ta kritik bir seçime doğu giderken, bölge insanları özellikle son 5 yıldır yakaladığı bu huzur ve güven ikliminin bozulmasını istemiyor.
Yapılan operasyonlarla, şehirler terörden temizlenirken, sınır ötesi harekâtlarla birlikte terör örgütü artık eylem yapamaz duruma geldi. Bir dönem bölgede kırsal alanlarda sayıları 3 binlerle ifade edilen terörist sayısı, üretilen yerli ve milli İHA, SİHA'lar sayesinde 300'lerin altına kadar inerken, 5 yıldır bölgede terör ve bombalı saldırılar yaşanmıyor.