Güneydoğu halkı huzur istiyor: Eski Türkiye’ye dönmek istemiyoruz

BÖLGEDE BİR HUZUR İKLİMİ HÂKİM KILINDI

Bölgede zaman içerisinde yapılan yatırımların da etkisiyle normalleşmeye yaşandı. AK Parti'nin tek başına iktidar olmasından dolayı da yakalanan bu fırsat sayesinde kısa sürede OHAL'in izleri de silinirken, faile meçhul cinayetlerin de önüne geçildi. Devlet bir yandan terör örgütleriyle hem sınır ötesinde hem yurt içinde operasyonları sürdürürken, bölgede bir huzur iklimi hâkim kılındı.