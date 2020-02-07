Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'ün insanlara nasıl bulaştığı büyük merak konusu olmuştu. Yarasa çorbasından bulaşabileceği üzerinde durulurken Çinli yetkililer bir tür memeli hayvan olan ve eti için yasadışı ticaret yapılan pangolinin koronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Peki pangolin nedir? İşte tüm detaylar…

07.02.2020 13:26 - Son Güncelleme: 07.02.2020 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





