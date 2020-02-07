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Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip Koronavirüs'ün insanlara nasıl bulaştığı büyük merak konusu olmuştu. Yarasa çorbasından bulaşabileceği üzerinde durulurken Çinli yetkililer bir tür memeli hayvan olan ve eti için yasadışı ticaret yapılan pangolinin koronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Peki pangolin nedir? İşte tüm detaylar…

07.02.2020 13:26 - Son Güncelleme: 07.02.2020 13:26
Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu.

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Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

PANGOLİN NEDİR? PANGOLİN NEREDE YAŞAR?
Pangolin, çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu memeli bir hayvandır. Genellikle geceleri görülen pangolinler, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar.

Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

"Canlı çam kozalakları" olarak da adlandırılan Pangolinler, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur.

Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir

UZUN DİLİ VE PULLARIYLA BİLİNİYOR
Pangolin'in uzun ve yapışkan dokulu dili vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer.

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