Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede teknik çalışmalar ve analizler yapılmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilk kez kullanılan üst düzey teknolojiye sahip cihazlar hasar tespiti için ilk kez kullanılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek" ifadelerini kullandı.
Elazığ'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ilk kez kullanılan teknoloji donanımlı cihazların da desteğiyle hasar tespit çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.
Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ivedilikle kentte gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarında üst düzey teknolojiye sahip cihazlar kullanılıyor.
"SANİYEDE 2 MİLYON ATIŞ YAPARAK TESPİT EDİYOR"
Çalışmalarda ilk kez kullanılan ve akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan "lazer tarayıcı cihaz", bin mühendis ve mimarın saha çalışması yürüttüğü bölgelerde hızla risk taraması yapıyor. Cihaz, civardaki 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak tespit ediyor.
Enkaz alanlarında aynı zamanda sürekli detay ayrıntıları gösterebilecek kapasitedeki droneler uçuruluyor. Ekiplerin göremediği baca ve çatılardaki hasar tespitleri de droneler vasıtasıyla belirleniyor.
MOLAB, SAHADA İLK KEZ KULLANILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikri olan Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) aracı da bu depremde ilk kez sahada kullanıldı.
Hem lazer tarayıcı cihazı hem de dronelerden gelen görüntüler, mobil araçtaki cihazlarla zemin, beton, dayanıklılık, demir ve hatta demirdeki paslanma detayına kadar bütün özellikler ölçülüyor.
Ekipler, binalarda ortaya çıkan risk değerlerine göre gereken müdahaleyi zaman kaybetmeden yapma imkanı buluyor.
Elazığ'daki kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Teksin, "Şu ana kadar çalışmalarımızda Elazığ'ı toparlamış durumdayız. Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek." diye konuştu.
Özellikle "acil yıkılacak" denilen binaların son taramalarını yaptıklarını aktaran Teksin, geçici barınma alanları olan çadırlarda kalan vatandaşların daha korunaklı binalara yerleştirilmesi için ilgili test çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.