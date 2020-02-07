Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

MOLAB, SAHADA İLK KEZ KULLANILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikri olan Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) aracı da bu depremde ilk kez sahada kullanıldı.

Hem lazer tarayıcı cihazı hem de dronelerden gelen görüntüler, mobil araçtaki cihazlarla zemin, beton, dayanıklılık, demir ve hatta demirdeki paslanma detayına kadar bütün özellikler ölçülüyor.

Ekipler, binalarda ortaya çıkan risk değerlerine göre gereken müdahaleyi zaman kaybetmeden yapma imkanı buluyor.