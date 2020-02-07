GaleriGüncel

Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgede teknik çalışmalar ve analizler yapılmaya devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilk kez kullanılan üst düzey teknolojiye sahip cihazlar hasar tespiti için ilk kez kullanılmaya başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, "Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek" ifadelerini kullandı.

07.02.2020 14:03 - Son Güncelleme: 07.02.2020 14:03
Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

Elazığ'daki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde ilk kez kullanılan teknoloji donanımlı cihazların da desteğiyle hasar tespit çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ivedilikle kentte gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince, arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarında üst düzey teknolojiye sahip cihazlar kullanılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

"SANİYEDE 2 MİLYON ATIŞ YAPARAK TESPİT EDİYOR"
Çalışmalarda ilk kez kullanılan ve akademisyenlerin desteğiyle tasarlanan "lazer tarayıcı cihaz", bin mühendis ve mimarın saha çalışması yürüttüğü bölgelerde hızla risk taraması yapıyor. Cihaz, civardaki 130 ile 150 metre yarı çapında bulunan binaların noktasal, konumsal olarak bütün verilerini saniyede 2 milyon atış yaparak tespit ediyor.

Enkaz alanlarında aynı zamanda sürekli detay ayrıntıları gösterebilecek kapasitedeki droneler uçuruluyor. Ekiplerin göremediği baca ve çatılardaki hasar tespitleri de droneler vasıtasıyla belirleniyor.

Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

MOLAB, SAHADA İLK KEZ KULLANILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tasarımı ve fikri olan Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) aracı da bu depremde ilk kez sahada kullanıldı.

Hem lazer tarayıcı cihazı hem de dronelerden gelen görüntüler, mobil araçtaki cihazlarla zemin, beton, dayanıklılık, demir ve hatta demirdeki paslanma detayına kadar bütün özellikler ölçülüyor.

Ekipler, binalarda ortaya çıkan risk değerlerine göre gereken müdahaleyi zaman kaybetmeden yapma imkanı buluyor.

Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

"HASAR TESPİTLER TAMAMLANIYOR"
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sertaç Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasar tespitlerinin Elazığ ve Malatya'nın yanı sıra çevre iller Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'de de sürdüğünü söyledi.

Elazığ depremindeki hasarı belirlemek için ilk kez kullanıldı! Saniyede 2 milyon atış yapıyor!

Elazığ'daki kesin hasar tespit çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini bildiren Teksin, "Şu ana kadar çalışmalarımızda Elazığ'ı toparlamış durumdayız. Elazığ'da kesin hasar tespit çalışmalarımızda yüzde 98 oranına ulaştık. Bugünlerde kesin hasar tespit çalışmalarımız sona erecek." diye konuştu.

Özellikle "acil yıkılacak" denilen binaların son taramalarını yaptıklarını aktaran Teksin, geçici barınma alanları olan çadırlarda kalan vatandaşların daha korunaklı binalara yerleştirilmesi için ilgili test çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir
Pangolin nedir, nerede yaşar? Çinli yetkililer: Koronavirüs pangolinden bulaşmış olabilir