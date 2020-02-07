GaleriGüncel

Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e ulaştı. Sıfır noktasından gelen hastane ve cenaze görüntüleri ise dehşetin bilançosunu gösteriyor. Yetkili isimlerden gelen açıklamalar ise salgının ürkütücü boyutlara ulaştığını gösterdi. Eski genel müdür yardımcısı, hastalığın yayılmaması için 11 milyon insanın feda edildiğini söyledi. İşte tüm detaylar…

07.02.2020 12:20 - Son Güncelleme: 07.02.2020 12:20
Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Eski bir hastalık uzmanı, Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altındaki Wuhan şehrinde yaşayan 11 milyon insanı feda ettiğini söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan, Çin'in koronavirüse karşı izlediği politikayı "bir savaşa" benzetti.

Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Karantina altındaki Hubei eyaletine bağlı Wuhan kent merkezinde 11 milyon ve çevre kasabalarda toplam 49 milyon insan yaşıyor. Bir hayalet kente benzeyen şehirden gelen tüyler ürpertici görüntüler, Çernobil faciasını anımsatıyor.

Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Tamamen karantina altında olan, giriş ve çıkışların kapatıldığı şehirden gelen söylentiler, ceset yığınlarıyla dolu olan krematoryumların 7/24 çalıştığını işaret ediyor. Çin'deki en iyi hastalık kontrol uzmanlarından biri olan Gonghuan, bu kararın devletin elindeki tek doğru seçenek olduğunu söyledi.

Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Gonghuan, Çin hükümetinin Çin'i ve dünyayı koronavirüsten korumak için Wuhan'ı feda etmeye karar verdiğini açıkladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı
İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi! 150 araç yola çıktı