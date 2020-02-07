Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!

Tamamen karantina altında olan, giriş ve çıkışların kapatıldığı şehirden gelen söylentiler, ceset yığınlarıyla dolu olan krematoryumların 7/24 çalıştığını işaret ediyor. Çin'deki en iyi hastalık kontrol uzmanlarından biri olan Gonghuan, bu kararın devletin elindeki tek doğru seçenek olduğunu söyledi.