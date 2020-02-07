Çin'den şoke eden açıklama: 11 milyon insan feda edildi!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 638'e ulaştı. Sıfır noktasından gelen hastane ve cenaze görüntüleri ise dehşetin bilançosunu gösteriyor. Yetkili isimlerden gelen açıklamalar ise salgının ürkütücü boyutlara ulaştığını gösterdi. Eski genel müdür yardımcısı, hastalığın yayılmaması için 11 milyon insanın feda edildiğini söyledi. İşte tüm detaylar…
07.02.2020 12:20
- Son Güncelleme: 07.02.2020 12:20
Tamamen karantina altında olan, giriş ve çıkışların kapatıldığı şehirden gelen söylentiler, ceset yığınlarıyla dolu olan krematoryumların 7/24 çalıştığını işaret ediyor. Çin'deki en iyi hastalık kontrol uzmanlarından biri olan Gonghuan, bu kararın devletin elindeki tek doğru seçenek olduğunu söyledi.
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