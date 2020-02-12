Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!
Yarın hangi illerde kar tatili var? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!
12.02.2020 23:01
- Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12
Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 22 ilde eğitime ara verildi.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 22.30 itibarıyla kar yağışının yoğun olduğu Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Muş, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya genelinde okullar 13 Şubat perşembe günü tatil edildi.
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