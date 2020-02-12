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Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Yarın hangi illerde kar tatili var? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

12.02.2020 23:01 - Son Güncelleme: 12.02.2020 23:12
Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Yarın hangi illerde kar tatili var sorusu tarafından vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

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Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

İşte 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi...

Yarın hangi illerde kar tatili var? 13 Şubat Perşembe MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!

Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 22 ilde eğitime ara verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 22.30 itibarıyla kar yağışının yoğun olduğu Bayburt, Erzincan, Ağrı, Bingöl, Sivas, Muş, Tunceli, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya genelinde okullar 13 Şubat perşembe günü tatil edildi.

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