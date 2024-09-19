Pakistanlı yapışık ikizler Mirha ve Minal için 14 saatlik operasyon... Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. İkizlerin babası Rehan Ali, "Yavrularımı ayrı gördüğümde çok mutlu oldum, inanılmazdı, şimdi ilk yaşlarına sağlıkla girecekler." ifadelerini kullandı. Baba Ali Başkan Erdoğan'a ve sağlık ekibine teşekkür etti. Operasyona Türk hekimlerle birlikte katılan Prof. Dr. Owase Jeelani de Türkiye'nin yardım eli için minnetlerini iletti. İşte 14 saatlik hayati operasyonun detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Pakistan'dan Türkiye'ye getirilen, başlarından yapışık 8 aylık ikizler Mirha ve Minal, Bilkent Şehir Hastanesinde 60 kişilik ekibin katıldığı 14 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.
Pakistanlı Mirha ve Minal, Eylül 2023'te başlarından yapışık şekilde dünyaya geldi. Yaşadıkları ülkede evlatlarına tedavi imkanı bulamayan ailenin yardım çığlığına Türkiye kayıtsız kalmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Başkan Erdoğan, yapışık ikizleri ayırma operasyonlarıyla tanınan Londra'daki pediatrik beyin cerrahı Prof. Dr. Noor Ul Owase Jeelani'nin kendisine ulaşarak bebeklerin durumunu anlatması üzerine, siyam ikizlerinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.