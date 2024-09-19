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Dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri sıralaması: Bakın Türkiye 2024'te kaçıncı sırada!

2024 yılı itibarıyla dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkeleri belirlenirken İngiltere merkezli International SOS'in kapsamlı araştırması önemli veriler sundu. Jeopolitik riskler, küresel güvenlik endişeleri ve çeşitli diğer faktörler dikkate alınarak hazırlanan liste ülke güvenliğine dair güncel bir bakış açısı sunuyor. Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekici.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:22 Güncelleme Tarihi19 Eylül 2024, 09:22
Dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri sıralaması: Bakın Türkiye 2024’te kaçıncı sırada! 1

İngiltere merkezli güvenlik ve sağlık danışmanlığı şirketi International SOS, 2024 yılı için dünyanın en güvenli ve en tehlikeli ülkelerini belirledi. Seyahat edenlerin güvenliğini en çok sağlayan ülkeler ile en büyük riskleri barındıran bölgeler detaylandırıldı. Türkiye'nin seyahat güvenliği konumuna ilişkin güncel bilgiler de raporda yer aldı.

DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİ

Yapılan araştırma sonucuna göre dünyanın en güvenli ülkeleri belli oldu. İzlanda, düşük suç oranları ve istikrarlı politik ortamıyla seyahat edenler için güvenli olarak belirlendi.

İşte en güvenli ülkeler sıralaması;

Dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri sıralaması: Bakın Türkiye 2024’te kaçıncı sırada! 2

1- İZLANDA

Dünyanın en tehlikeli ve en güvenli ülkeleri sıralaması: Bakın Türkiye 2024’te kaçıncı sırada! 3

2- LÜKSEMBURG

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