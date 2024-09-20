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Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy'a ne dedi?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy'un (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi. Salim Güran'ın "Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru" diyerek Ramazan Atasoy'u yönlendirdiği gözlemlendi. İşte merak edilen tüm detaylar ve o diyalog...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 18:31 Güncelleme Tarihi20 Eylül 2024, 18:38
Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi? 1

Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi? 2

37 SANİYELİK KÜRTÇE KONUŞMA DEŞİFRE EDİLDİ

Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.

Narin Güran cinayetinde Kürtçe deşifre! 37 saniyelik görüşme dosyada... Amca Salim Güran işçisi Ramazan Atasoy’a ne dedi? 3

Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

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