Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürdü.
Erdoğan, Pakistan temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.
Resmi törenin ardından Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN DOMBRALI KLİP
Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı.
Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, viral olan Dombra şarkıyla paylaşıldı.
İşte o video: