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Pakistan'dan Başkan Erdoğan için 'Dombra'lı klip!

Pakistan hükümeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama töreninin klip haline getirdi. Klipte Dombra şarkısının Urduca versiyonuna yer verildi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 13:34
Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ile başladığı Asya turunun son durağı Pakistan'da temaslarını sürdürdü.

Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!

Erdoğan, Pakistan temasları kapsamında Başbakanlık binasında Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı.

Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!

Resmi törenin ardından Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!

BAŞKAN ERDOĞAN İÇİN DOMBRALI KLİP

Pakistan hükümeti, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın İslamabad Nur Khan Hava Üssü'ndeki karşılama törenine ilişkin bir görüntü paylaştı.

Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!

Karşılama töreninin klip haline getirildiği görüntü, viral olan Dombra şarkıyla paylaşıldı.

İşte o video:

Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!
Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!
Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!
Pakistan’dan Başkan Erdoğan için ’Dombra’lı klip!