Ege Denizi’ndeki sismik aktiviteler Marmaris’te tsunamiyi etkiler mi? Prof. Dr. Semih Gürsu açıkladı

Ege Denizi Santorini Adası ve civarında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Sismik hareketliliğin büyüklüğü ara ara 5.0'ı görürken İzmir'de risk değerlendirme toplantısı yapıldı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıda AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner sunum yaptı.
Elban, toplantıdaki tüm modellemelerde Santorini civarında oluşacak bir depremin İzmir'de olumsuz sonuçlar yaratacak bir etkisi olmayacağı sonucuna varıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bölgede oluşabilecek tsunaminin gerek Ege'deki ada sayısının fazlalığı gerekse 300 kilometre uzaklığında olması nedeniyle ilimize maksimum 50-60 santimetre bir dalga yüksekliğinin gelebileceği, bunun da ilimiz kıyılarında hemen hemen hiç hissedilmeyeceği sonucu çıktı. Ayrıca bir volkan patlaması durumunda oluşacak maksimum kül oluşumunda da ilimizde sıkıntıya yol açacak bir kül taşınımı da beklenmemektedir.
Dolayısıyla Santorini Adası civarında oluşacak bir deprem, tsunami ve volkanik patlama kaynaklı ilimizin etkilenme ihtimalinin çok az olduğu ya da olmadığı yapılan tüm modelleme sonucunda ortaya çıkmış durumda. Ancak unutmamamız gereken bir şey var. İlimizin kendisine ait deprem riski ayrıca mevcut. Biz onu da düşünerek her türlü tedbirimizi alıyoruz. İnsanımızı, Santorini kaynaklı endişeye sevk edecek ciddi bir riskin olmadığını görmüş olduk."
Öte yandan Tsunami etkisi ile ilgili bir açıklama da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu'dan geldi.
Marmaris Ticaret Odası (MTO), Santorini Adası'nda son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasının Marmaris'e yol açabileceği olası fiziki ve ekonomik etkileri ile riskleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Gürsu, Santorini Adası ve civarında izlenen deprem fırtınasının, NE-GB doğrultulu kırık hatlarına bağlı olarak geliştiğini, olasılıkla magmatik aktiviteye bağlı olarak sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini ancak büyük bir deprem veya etkin bir magmatik aktivitenin gelişmesini beklemediğini söyledi.
MARMARİS'TE TSUNAMİYİ ETKİLER Mİ?
Santorini ve civarındaki deprem fırtınası ve olası nedenlerini, bölgenin tektonik özelliklerini yapay zeka programları kullanarak detaylı şekilde aktaran Gürsu, "Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisi, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağını düşünüyorum. Marmaris ilçesinin zemin yapısı sağlam. Yatay mimari yapılaşma nedeniyle, deprem fırtınasının bölgemizde etkilerinin önemsiz olacaktır." diye konuştu.
Gürsu, deprem fırtınalarının belli bir süre sonra sönümlenme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda bölgede 2025 turizm sezonunda deniz turizminin etkilenmesinin zayıf bir olasılık olduğunu dile getirirken, "Mavi yolculuk kapsamında deprem fırtınalarının devam ettiği bölge dışında daha güvenli rotaların planlanması iyi olabilecektir."değerlendirmesinde bulundu.