CHP'nin acemi genel başkanı Özgür Özel'in 'bedelli' çıkışının asıl hedefinin Ekrem İmamoğlu olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun askerlik görevini 'bedelli' olarak ifa ettiği öğrenilirken bu durum "Özgür Özel İmamoğlu'nun oyunu istemiyor" yorumlarına sebep oldu. Özel'in kürsüden kestiği 'bedel' sonrası Ekremci cephe de harekete geçti. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Yılmaz Özdil, "Özgür Özel CHP'nin en çapsız genel başkanı... O konuşunca İmamoğlu ve Yavaş'ın ağzı yüreğine geliyor" dedi. Özel - İmamoğlu hattındaki bedelli krizinin gölgesinde Murat Kurum'un askerliğini Şırnak Silopi'de uzun dönem komanda olarak yaptığı ortaya çıktı.