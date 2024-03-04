2023 e-devlet AFAD FAY HATTI SORGULAMA! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 24 ile uyarı: Yarın bile deprem olabilir!

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Tüysüz, özellikle Malatya fayına dikkat çekerek "Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay, birkaç bin yılda bir üretiyor o nedenle bilgimiz çok az, üzerinde daha fazla çalışma yapılması lazım. Enerjisini boşaltmış değil aksine üzerine yük bindi. Bunun gibi aslında çok sayıda fayımız var. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor. Bu fayların her birinin bugün, yarın deprem üretip üretmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.