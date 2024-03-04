2023 e-devlet AFAD FAY HATTI SORGULAMA! Prof. Dr. Okan Tüysüz'den 24 ile uyarı: Yarın bile deprem olabilir!

Kahramanmaraş Elbistan merkezli 4,7'lik depremin ardından uzman isimlerden diri fay açıklaması peş peşe geldi. Prof. Dr. Okan Tüysüz, 24 ilin diri fay hattı üzerinde olduğu uyarısında bulunarak, "Bunlar artık bugün yarın deprem olsa şaşırmayacağız dediğimiz yerler" ifadelerini kullandı. Öte yandan meydana gelen depremlerin sonrasında Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu merak ediliyor. İşte Türkiye deprem risk haritası ve fay hatları.
Türkiye, jeolojik yapısı gereği düzenli olarak deprem riski altında bulunuyor. Son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritası üzerine çarpıcı uyarılarda bulundu.
YARIN BİLE OLABİLİR
Tüysüz "Türkiye'nin 24 ili 110 ilçesi 580 köyü doğrudan diri faylar üzerinde oturuyor. Bunlar artık bugün yarın deprem olsa şaşırmayacağımız yerler" diyerek canlı yayında bu şehirleri duyurdu.
Tüysüz, özellikle Malatya fayına dikkat çekerek "Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay, birkaç bin yılda bir üretiyor o nedenle bilgimiz çok az, üzerinde daha fazla çalışma yapılması lazım. Enerjisini boşaltmış değil aksine üzerine yük bindi. Bunun gibi aslında çok sayıda fayımız var. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor. Bu fayların her birinin bugün, yarın deprem üretip üretmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.