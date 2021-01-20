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Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı aşılama süreci başarıyla devam ediyor. Aşı Takip Sistemi (ATS) kapsamında aşıların her dozuna kimlik numarası ve karekod tanımlanarak veriler anlık olarak takip ediliyor ve olası bir risk durumunda uygulama yapılmasının önüne geçiliyor. Aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 70 bini aşkın personel görev alıyor. Ülke genelindeki 10 binden fazla birimden, yaklaşık 13 bin 500 depo ve dolaptan her 2 dakikada bir gelen anlık veriler Bakanlık sunucularına ulaşıyor.

AA
20.01.2021 16:53 - Son Güncelleme: 20.01.2021 17:01
Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Aşılama sürecinde Sağlık Bakanlığı bünyesinde 70 bini aşkın personel görev alıyor. Ülke genelindeki 10 binden fazla birimden, yaklaşık 13 bin 500 depo ve dolaptan her 2 dakikada bir gelen anlık veriler Bakanlık sunucularına ulaşıyor.

Herhangi bir sıkıntının tespit edilmesi durumunda, algoritma tarafından otomatik olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan ATS Çağrı Merkezi'ne "alarm" şeklinde uyarı iletiliyor.

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Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığında görevli Dr. Tarkan Mustafa Yamanoğlu, Kovid-19 ile mücadeledeki aşılama sürecine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Bağışıklamanın temelinin aşıların güvenliğinin sağlanmasından geçtiğini söyleyen Yamanoğlu, "Aşının uygulanıncaya kadar, ne kadar sağlıklı şekilde taşındığı ve uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı son derece önemlidir." dedi.

Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Yamanoğlu, aşıların güvenliğinin sağlanmasında sağlık altyapısının ve nitelikli personelin önemine işaret ederek, Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü aşılama programı sayesinde bu noktada eksiğinin bulunmadığını ve iyi durumda olduğunu bildirdi.

Özel algoritma sayesinde aşı güvenliği anlık takip ediliyor! Veriler 2 dakikada bir yenileniyor

Aşılama sürecinde öncelikle, aşılar depolardan çıkmadan önce gerekli analizlerin yapıldığını belirten Yamanoğlu, "Daha sonra aşıyı uygulama birimine kadar sağlıklı şekilde ulaştırma çabası içerisindeyiz. Bunun için Bakanlığımızın özel tasarlanmış araçları ve ekipmanları, eğitim almış personeli bulunuyor. Her aşı nakline, soğuk zinciri iyi bilen sağlık personeli mutlaka eşlik ediyor." diye konuştu.