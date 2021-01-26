Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak
Türkiye'nin kararlı duruşu bölgede oyun kurucu güç olmasını sağladı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan işgalinden kurtarması, Türkiye'nin dış ticaretine farklı bir boyut kazandıracak. Yeni Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin 4 ili adeta ihya olacak. İşte son dakika haberinin detayları.
26.01.2021 09:40
- Son Güncelleme: 26.01.2021 09:47
Ermenistan ordusunun yenilgiyi kabul etmesinin ardından dış ticarette dengeleri değiştirecek yeni bir yol çiziliyor. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin dört ili ihya olurken bir ülkeyle de ticaret daha fazla güçlenecek. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor.