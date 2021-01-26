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Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Türkiye'nin kararlı duruşu bölgede oyun kurucu güç olmasını sağladı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Türkiye'nin desteğiyle Ermenistan işgalinden kurtarması, Türkiye'nin dış ticaretine farklı bir boyut kazandıracak. Yeni Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Türkiye'nin 4 ili adeta ihya olacak. İşte son dakika haberinin detayları.

26.01.2021 09:40 - Son Güncelleme: 26.01.2021 09:47
Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Ermenistan ordusunun yenilgiyi kabul etmesinin ardından dış ticarette dengeleri değiştirecek yeni bir yol çiziliyor. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin dört ili ihya olurken bir ülkeyle de ticaret daha fazla güçlenecek. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor.

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Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Nahçıvan koridoru kapsamında Azerbaycan'ın karadan bölgeye bağlantı kurması, Türkiye'nin doğusundaki illeri ve Gürcistan'ı umutlandı.

Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Milliyet'in haberine göre uzmanlar, Azerbaycan'la Nahçıvan'ı birleştirecek Nahçıvan Koridoru'nun, bölge ülkeleri kadar Türkiye-Kazakistan ticaretini de artırma potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

4 İL İHYA OLACAK
Özellikle Iğdır, Kars, Ardahan, Ağrı gibi illerimize ciddi anlamda bir kaynak sağlanacak. Kazakistanlı ekonomi uzmanı Saparbay Jubayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni oluşturulacak Nahçıvan Koridoru'nun Orta Asya'nın jeostratejik konumunu güçlendireceğini söyledi.

Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Jubayev, Kazakistan'ın, yüzölçümü olarak dünyanın en büyük karayla çevrili ülkesi olduğuna işaret ederek, Nahçıvan Koridoru ile ülkenin transit güzergahının çeşitlenebileceğini bildirdi.