Dağlık Karabağ zaferinin ardından Türkiye'nin dış ticaretinde yeni dönem! Türkiye'nin 4 ili ihya olacak

Ermenistan ordusunun yenilgiyi kabul etmesinin ardından dış ticarette dengeleri değiştirecek yeni bir yol çiziliyor. Bu gelişme ile birlikte Türkiye'nin dört ili ihya olurken bir ülkeyle de ticaret daha fazla güçlenecek. Açılacak olan koridoru uzmanlar 'büyük avantaj' olarak nitelendirirken, ticarete de yeni bir boyut kazandıracağı söyleniyor.