Oy hırsızlığı ortaya çıkınca İmamoğlu projesi çöktü!
Gerek yabancı basın, gerekse yabancı finansörlerin desteklediği yerel basının 'Sevgi pıtırcığı' olarak pazarladığı CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin oy hırsızlığı nedeniyle iptal edilmesi sonrası rolünü yapamaz hale geldi ve raydan çıktı.
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adı kavgalarla anılan, karakol basıp polise saldıran, adamlarına gazeteci dövdüren CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, yine özüne döndü.
11.06.2019 07:25
- Son Güncelleme: 11.06.2019 07:27
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde adı kavgalarla anılan, karakol basıp polise saldıran, adamlarına gazeteci dövdüren CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, yine özüne döndü.
İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesinde anlaştığı reklam ajanslarının kendine çizdiği yol haritasını takip etti.
'Sevgi', 'saygı' ve 'kardeşlik' gibi söylemleri dilinden düşürmeyen İmamoğlu, en gerilimli durumları bile benzer sözlerle geçiştirdi. Ancak 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından proje raydan çıktı.
YSK'YI İHANETLE SUÇLADI
Seçimlerin iptaline ilişkin kararının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada doğrudan YSK'yı ihanetle suçladı.
Bir gün önce YKS'ya güveniyorum diyen İmamoğlu, bir gün sonra, "Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler…" İmamoğlu terbiye sınırlarını aşan diğer ifadeleri ise rakibi Binali Yıldırım ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya yönelik oldu.