Oy hırsızlığı ortaya çıkınca İmamoğlu projesi çöktü!

Bir gün önce YKS'ya güveniyorum diyen İmamoğlu, bir gün sonra, "Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler…" İmamoğlu terbiye sınırlarını aşan diğer ifadeleri ise rakibi Binali Yıldırım ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya yönelik oldu.