ÖTV'siz Fiat, Hyundai, Renault, Dacia, Toyota 2022 fiyat listesi! Araba hayali kuranlar gözlerine inanamadı! Sıfır, 2. el araçta ÖTV HESPLAMA!
ÖTV'nin kaldırılacağının belirtilmesinin ardından vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ÖTV'siz araç fiyatları ne kadar? ÖTV'siz araç fiyat listesi 2022 nasıl? İşte merak edilenler...
28.07.2022 08:58 - Son Güncelleme: 28.07.2022 08:58
HYUNDAİ İ20 VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI
Temmuz 2022 Fiyatı: 402.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 151.412 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 250.588 TL
HYUNDAİ BAYON VERGİLİ VE VERGİSİZ FİYATI
Temmuz 2022 Fiyatı: 457.000 TL
Araçtan satışından devletin aldığı ÖTV: 172.128 TL
Araç ÖTV'siz satılsa fiyatı: 284.872 TL