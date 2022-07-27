Mide bulandıran olay! Tarihi geçmiş tavukları bakın ne yapıyorlar! Baskında ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi

Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi.