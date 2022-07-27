Mide bulandıran olay! Tarihi geçmiş tavukları bakın ne yapıyorlar! Baskında ortaya çıkan manzara şaşkına çevirdi
Bursa'da çevreye kötü kokuların yayıldığı ihbarıyla baskın düzenlenen işletmede tarihi geçmiş tavuk ele geçirildi. Baskında ortaya çıkan manzara görenleri şaşkına çevirirken, insan sağlığının hiçe sayıldığı işletmedeki ürünler toplanarak imha edildi. Mezbelelik haldeki ruhsatsız işletme zabıta tarafından mühürlenerek, işletme sahipleri hakkında da cezai işlem uygulandı.
27.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 27.07.2022 17:11
Bursa'da ruhsatsız işletmede ele geçirilen tarihi geçmiş tavuklar imha edilirken, işletme sahipleri hakkında cezai işlem uygulandı.
Osmangazi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı baskında, son kullanım tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı için tehlike arz eden tavuk ürünlerinin piyasadan toplanıp işlendikten sonra kıyma ve tavuklar için yem haline getirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü belirlendi.