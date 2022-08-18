ÖTV sonrası sıfır araç fiyatları şoke etti! Ağustos 2022 Renault, Citroen, Peugeout araba fiyatları kaç TL oldu?
ÖTV sonrası araç fiyatlar merak ediliyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Bu gelişme sonrası araba fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Araba fiyatlarının geri çekilmesi bekleniyor. Peki, 2022 sıfır araç fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
18.08.2022 21:21 - Son Güncelleme: 18.08.2022 21:21
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz hafta ikinci el araç satışına yönelik bir kısıtlama getirileceğini açıklaması, otomotiv sektörünün gündemine oturdu. Bakan Muş, sıfır kilometre araçların satın alındıktan sonra hiç kullanılmadan daha yüksek fiyattan satılarak yaratılan fırsatçılığı önlemek için, ikinci el otomobillere ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamama kısıtlaması getirecekleri duyurmuştu. Sektör yetkilileri, '6+6' olarak anılan söz konusu uygulamanın fırsatçılığı önleyeceğini belirtirken, bu sayede ikinci el araç fiyatlarının da değişeceğini belirtti.