Çalışan emekliye tazminat hesabı! Ödeme alınır mı? İhbar imkanı var mı? Tazminat nasıl hesaplanır? 10 soruda tüm detaylar
Pek çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? İkinci tazminat nasıl alınıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…
19.08.2022 07:13 - Son Güncelleme: 19.08.2022 07:13
Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağı, aynı işyerinde çalışanların durumu, ihbar tazminatı en çok merak edilen konuların başında geliyor.