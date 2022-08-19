Eskişehir'de büyük keşif! 20 bin ons altın bulundu
Son dakika haberi | Türkiye'de son dönemde bulunan yeraltı kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Eskişehir'in Kaymaz ilçesinde altın rezervi keşfedildi. Rezerv miktarının yaklaşık 20 bin ons olduğu belirtilirken, altının çıkarılmaya başlanacağı ifade edildi.
Türkiye'nin Altın arayışı devam ediyor. Son yıllarda büyük rezervler tespit edildi ve madenlerde çalışmalar başlatıldı. Gübretaş'ın Bilecik'in Söğüt ilçesinde 3,5 milyon onsluk, Koza Altın'ın geçtiğimiz Haziran ayında Ağrı'da 20 ton altın rezervini keşfetmesinin ardından bir güzel haber de Eskişehir'den geldi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada "Kaymaz işletmemiz mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 Ons Altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı içerisinde cevherin Kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketimizin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 500.000.000.-TL katkısı olacaktır" denildi.
RAKAMLARLA 20 BİN ONS ALTIN NEYİ İFADE EDİYOR?
1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor.
Koza Altın'ın maden çıkarma maliyetlerini de düştüğünde şirketin cirosuna 2022 yılı için 500 milyon liralık katkı olacağı belirtildi.