Eskişehir’de büyük keşif! 20 bin ons altın bulundu

RAKAMLARLA 20 BİN ONS ALTIN NEYİ İFADE EDİYOR?

1 ons altın günümüzde 1750 Dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. 20 bin ons altını hesapladığımızda 35 milyon dolarlık bir rakam ortaya çıkıyor. Türk Lirası'na çevirdiğimizde ise 630 milyon lira civarında rezervin bulunmuş oluyor.