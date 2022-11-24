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ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Peki ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu? İşte tüm detaylar...

24.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 24.11.2022 01:48
ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Otomobilde beklenen Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi yapıldı.

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ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti.

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?

Buna göre, motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi bin 800 santimetreküpü geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

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