ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu?
Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Kararla, motor silindir hacmi bin 600 metreküp altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Peki ÖTV matrahı ne demek? Araç fiyatlarına nasıl yansıyacak? Yeni oranları ne oldu? İşte tüm detaylar...
24.11.2022 01:43 - Son Güncelleme: 24.11.2022 01:48