SON DAKİKA | 2023'te pasaport, MTV, trafik cezaları ve telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi | 2023 yılı için ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edildi. Peki 2023 yılında pasaport ne kadar oldu? Ehliyet harcı 2023'te kaç lira oldu? MTV ve trafik cezaları ne kadar arttı? Telefon IMEI kayıt ücreti 2023'te ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar oldu? Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, alkollü araç kullanma, hız ihlali cezaları 2023'te ne kadar oldu? İşte 2023 yılı zamlı harç, vergi ve ceza tutarları...
2023 yılında; vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. Ekim ayında açıklanan yüzde 122,93'lük oran, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazanmış oldu.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI EKİM AYINDA BELİRLENMİŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklamıştı. On iki aylık ortalamalara göre; yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlenmişti. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.
2023 YENİDEN DEĞERLEME ORANI KAÇ OLDU?
Ceza, harç ve vergi artışları için kullanılan yeniden değerleme oranı, ekim ayı enflasyonu ile birlikte açıklanmıştı. Bugün de Resmi Gazete yayımlanan kararla birlikte, yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İNDİRME YETKİSİ VARDI
Vergi Usul Kanunu uyarınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Ancak kararın Resmi Gazete'de yüzde 122,93 olarak açıklanması, Erdoğan'ın bu yetkisini kullanmadığını gösteriyor.
Resmi Gazete'de şu ifadeler yer aldı:
"TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 542)
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.
Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.
Tebliğ olunur."