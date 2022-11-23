FED tutanakları SON DAKİKA! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! " Elinizi eteğinizi çekin..."

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

Fed yetkilileri faiz artırım hızını yavaşlatmayı destekledi. FED üyeleri nihai faiz hedefi için daha yüksek bir seviye olacağı tahmin edildi. Nihai faiz oranı için büyük bir belirsiz var diyen FED üyeleri daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. . Bazı FED üyeleri sıkı para politikasın risk yönetimi ile uyumlu bulurken , bazı üyeler aşırı sıkılaşmanın bazı riskleri artırdığını açıkladı. Katılımcılar enflasyon baskısının hafiflediğine dair çok az da olsa bir işaret olduğunu belirtti.