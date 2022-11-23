FED tutanakları SON DAKİKA! Altın, dolar, bitcoin yeniden şekilleniyor! Piyasa dalgalanıyor! " Elinizi eteğinizi çekin..."
FED tutanaklarının piyasayı nasıl etkliyeceği merak ediliyor. Uzmanlar konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken yatırımcılar ise konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Yatırımcılar, Federal Reserve'in daha fazla faiz artırımına ilişkin ipuçları sağlayacak son politika toplantı tutanaklarını bekliyor. Fed tutanaklarının 22.00'da açıklanması bekleniyor.
FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI
Fed yetkilileri faiz artırım hızını yavaşlatmayı destekledi. FED üyeleri nihai faiz hedefi için daha yüksek bir seviye olacağı tahmin edildi. Nihai faiz oranı için büyük bir belirsiz var diyen FED üyeleri daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. . Bazı FED üyeleri sıkı para politikasın risk yönetimi ile uyumlu bulurken , bazı üyeler aşırı sıkılaşmanın bazı riskleri artırdığını açıkladı. Katılımcılar enflasyon baskısının hafiflediğine dair çok az da olsa bir işaret olduğunu belirtti.
"Altında yükseliş eğilimini doğrulamak için fiyatların 1.800 dolar direncinin üzerine çıkması çok önemli olacak. Piyasalar, Fed'in Aralık'ta 50 bps artırım yapmasının bekliyor. Ayrıca, enflasyon hedef aralığın oldukça üzerinde kalıyor. Bu yüzden, altının bu direnci bu yıl bitmeden kırmasının zor olacağını düşünüyoruz."