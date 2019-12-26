Osmanlı döneminde çizilmişti! Dev projenin bitmesine sayılı günler kaldı!

"ORDU'DA LOJİSTİK MERKEZİ OLACAK"

"İnşallah açıldığında bölgemiz ve ülkemiz için çok verimli olacağına inanıyorum. Bu yol Ordu'da bizim için lojistik bir merkez olacaktır" diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, "Çünkü karayolu var, inşallah demir yolu da gelecek, deniz var, Ünye ilçemizdeki limanın dışında Karadeniz-Akdeniz Yolunun bittiği bölgeye, Ordu bölgesine yakın bir liman istiyoruz. İnşallah o da olursa diğer illerdekiler mallarını satmak için bu bölgeye geleceklerdir. Bizim bölgede bulunan fındık, kivi, çilek ve balımız artık o bölgelere gidecektir ve oraların malları da buraya gelecektir. Karadeniz'in kenarında olan bütün ülkelere dağıtım Ordu'dan olacaktır. Karadeniz'in tam ortası, yaklaşık 650 kilometrelik bir yol. İç tüketimdeki fındık üretimi bu yol sayesinde belki de 200 milyon kilogramı bulabilecek" şeklinde konuştu.