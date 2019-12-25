Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?
Başkan Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde Libya'daki varlığıyla dikkat çeken "Wagner" için "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" dedi. Peki Erdoğan'ın bahsettiği Wagner Grup kim? Libya'da ne yapıyor? İşte detaylar...
Başkan Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son zamanlarda Libya'daki faaliyetleriyle dikkat çeken Wagner için "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız. Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?
Hangi bağlantıları var. Türkiye ise davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır." ifadelerini kullandı.
Associated Press'e göre, Wagner Rus Özel Güvenlik Şirketi mensubu paralı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli General Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmakla suçlandı. Hafter liderliğindeki güçler, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Meşru Trablus hükümetini devirmeye çalışıyor.