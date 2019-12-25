Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Hangi bağlantıları var. Türkiye ise davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır." ifadelerini kullandı.