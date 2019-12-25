GaleriGüncel

Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Başkan Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son günlerde Libya'daki varlığıyla dikkat çeken "Wagner" için "Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?" dedi. Peki Erdoğan'ın bahsettiği Wagner Grup kim? Libya'da ne yapıyor? İşte detaylar...

25.12.2019 16:46 - Son Güncelleme: 25.12.2019 16:46
Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Başkan Erdoğan, Tunus'ta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, son zamanlarda Libya'daki faaliyetleriyle dikkat çeken Wagner için "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa bunu değerlendiririz adımlarımızı buna göre atarız. Sormak lazım, Libya'da bulunan, 5 bini Sudan'dan, 2 bini Rusya'dan Wagner diye girenler hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri, hangi bağlantıları var?

Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Hangi bağlantıları var. Türkiye ise davete icabet eder. Aramızda en azından bir mutabakat metni var. Ama bunların hiçbir bağı yok. Hiçbir bağı olmadığı halde onların ne işi var burada. Hafter meşru değildir. Gayri meşru olarak durumdan vazife çıkartıyor. Uluslararası alanda karşılığı olan Sarraj'dır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Peki Erdoğan'ın Tunus'taki açıklamasında dikkat çektiği Wagner kim? BM tarafından tanınan Libya hükümetinin açıklamasına göre sözleşmeli savaşçıların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın sahibi olduğu Wagner Grup adlı paramiliter örgüt olduğunu belirtiyor.

Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Associated Press'e göre, Wagner Rus Özel Güvenlik Şirketi mensubu paralı askerler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli General Halife Hafter güçleri ile birlikte savaşmakla suçlandı. Hafter liderliğindeki güçler, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Meşru Trablus hükümetini devirmeye çalışıyor.

Başkan Erdoğan'dan 'Wagner' tepkisi: Hangi sıfatla geldiler, orada ne işleri var?

Rus basınına göre de paralı askerler, Rus güvenlik birimleri ile Rus ordusunun bilgisi dahilinde hareket ediyor. Başında da eskiden Rus ordusunun istihbarat birimlerinde yer alan Yarbay Dmitry Utkin yer alıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan Tunus'ta! İşte böyle karşılandı
Başkan Erdoğan Tunus'ta! İşte böyle karşılandı