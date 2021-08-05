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Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Antalya ve Muğla'da etkisini sürdüren orman yangınlarında metrelerce yükselen alevlere yaklaşıp tonlarca su bırakan uçakların zorlu mesaisi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.

05.08.2021 11:41 - Son Güncelleme: 05.08.2021 11:47
Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Orman yangınlarıyla mücadelenin etkin olarak devam ettiği Antalya ve Muğla'da karadan alevlere müdahale eden ekiplerin en büyük yardımcısı sabahın ilk ışıklarıyla havalanan yangın söndürme uçakları oldu.

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Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Karadan güçlükle ulaşılan yerlere "nokta atış" ile tonlarca suyu bırakan yangın söndürme uçakları, alevlerin daha geniş alanlara yayılmamasında önemli rol oynuyor.

Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Orman Genel Müdürlüğünün hizmetinde çalışan hava araçları ile yurt dışından desteğe gelen ekipler, sıcaklığın oldukça yüksek olduğu uçakların içerisinde zamanla yarışırcasına hiç durmadan müdahalelerini sürdürüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Uçaklar ve denizden, baraj ya da su göletlerinden su alan iki kentteki helikopterlerin zorlu mesaileri Anadolu Ajansı ekiplerince görüntülendi.

Orman yangınlarıyla mücadele eden pilotların zorlu mesaisi

Gün doğmadan Antalya Havalimanı'na gelen teknik ekip ve pilotlar son kontrollerini yapıyor. Bu sırada uçaklara tankerlerle yakıt ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi itfaiyesi tarafından su ikmali yapılıyor.